Карасин: атака ВСУ на Дагестан указывает, что конец режима Зеленского уже виден

Попытка Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать Дагестан напоминает дряхлеющий организм, который пытается каким-то образом возбудить себя к действиям, считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Своим мнением сенатор поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Усилия нынешней украинской власти и, в частности, ВСУ, которые по ночам атакуют регионы России, напоминают дряхлеющий организм, который пытается каким-то образом возбудить себя к действиям. Это умирающая природа Григорий Карасин председатель комитета Совета Федерации по международным делам

«Естественно, будет дан должный ответ на все эти опасные провокации, которые порой стоят жизни людей. Безобразно все это выглядит и свидетельствует лишь о том, что конец режима [президента Украины Владимира] Зеленского уже виден», — отреагировал Карасин.

Сенатор отметил, что по-прежнему необходимо проявлять бдительность и военно-политическую настойчивость.

«Мы готовы к реальному диалогу, основанному на фактах, который приведет к завершению этого абсурдного периода в истории Украины и в истории отношений между народами бывшего Советского Союза. Нужен прочный мир, отсутствие провокации, отсутствие каких-то непродуманных, навязанных Западом эмоций и дальнейшее спокойное развитие общества», — заключил он.

Ранее украинские беспилотники атаковали Дагестан. Об этом сообщил глава региона Сергей Меликов. Под ударом оказался Каспийск. Меликов отметил, что попытка атаки оказалась безуспешной.

30 ноября жители Сочи сообщили, что было слышно два-три громких звука в микрорайоне Лоо. Аналогичную информацию приводили и жители Дагомыса.

В свою очередь, Минобороны сообщило, что силы ПВО за ночь сбили три дрона над акваторией Черного моря и восемь над Белгородской областью.