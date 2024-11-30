Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:31, 30 ноября 2024Россия

В России отреагировали на попытку ВСУ атаковать Дагестан

Карасин: атака ВСУ на Дагестан указывает, что конец режима Зеленского уже виден
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Kirill Chubotin / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Попытка Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать Дагестан напоминает дряхлеющий организм, который пытается каким-то образом возбудить себя к действиям, считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Своим мнением сенатор поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Усилия нынешней украинской власти и, в частности, ВСУ, которые по ночам атакуют регионы России, напоминают дряхлеющий организм, который пытается каким-то образом возбудить себя к действиям. Это умирающая природа

Григорий Карасинпредседатель комитета Совета Федерации по международным делам

«Естественно, будет дан должный ответ на все эти опасные провокации, которые порой стоят жизни людей. Безобразно все это выглядит и свидетельствует лишь о том, что конец режима [президента Украины Владимира] Зеленского уже виден», — отреагировал Карасин.

Сенатор отметил, что по-прежнему необходимо проявлять бдительность и военно-политическую настойчивость.

«Мы готовы к реальному диалогу, основанному на фактах, который приведет к завершению этого абсурдного периода в истории Украины и в истории отношений между народами бывшего Советского Союза. Нужен прочный мир, отсутствие провокации, отсутствие каких-то непродуманных, навязанных Западом эмоций и дальнейшее спокойное развитие общества», — заключил он.

Материалы по теме:
«Нарубили дров, наделали буржуек». Губернатор Белгородской области призвал готовиться к зиме без света и газа
«Нарубили дров, наделали буржуек». Губернатор Белгородской области призвал готовиться к зиме без света и газа
20 ноября 2024
В Сочи местные жители сообщили о взрывах. Они слышали громкий гул и видели яркие вспышки в небе
В Сочи местные жители сообщили о взрывах. Они слышали громкий гул и видели яркие вспышки в небе
Сегодня

Ранее украинские беспилотники атаковали Дагестан. Об этом сообщил глава региона Сергей Меликов. Под ударом оказался Каспийск. Меликов отметил, что попытка атаки оказалась безуспешной.

30 ноября жители Сочи сообщили, что было слышно два-три громких звука в микрорайоне Лоо. Аналогичную информацию приводили и жители Дагомыса.

В свою очередь, Минобороны сообщило, что силы ПВО за ночь сбили три дрона над акваторией Черного моря и восемь над Белгородской областью.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Стало известно об ударе по прибывшему на Украину составу с ATACMS и Storm Shadow

      Норвежский биатлонист обрадовался лишению россиянина олимпийского золота

      В Петербурге мигрантка вонзила соотечественнику в шею осколок бутылки и сбежала

      Российская школа загорелась на площади почти в тысячу «квадратов»

      В Москве задержали директора турфирмы за организацию путешествий для ЛГБТ-сообщества

      Москвич избил бейсбольной битой приятеля после приглашения пожить у себя

      В Турции назвали заинтересованные в наступлении террористов на Алеппо страны

      Российские средства ПВО сбили украинскую управляемую ракету «Нептун»

      Россия ударила по аэродромам и энергетике Украины

      На Западе объяснили фразу «Путин будет счастливым человеком»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше