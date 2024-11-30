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18:10, 30 ноября 2024Мир

Раскрыты последствия возможного ядерного удара США по России, КНДР и Китаю

Newsweek смоделировал ядерный удар США по Москве, Пхеньяну и Пекину
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: GAS-photo / Shutterstock / Fotodom  

Американское издание Newsweek раскрыло возможные последствия ядерного удара США термоядерной авиабомбой В83 по России, КНДР и Китаю. Согласно смоделированной атаке, в случае попадания авиабомбы в Москву не станет 1,4 миллиона человек.

Кроме того, еще 3,7 миллиона москвичей пострадают. В Пхеньяне жертвами станут 1,3 миллиона человек, а 1,1 миллиона — получат ранения. В Пекине не станет 1,5 миллиона человек, а пострадают — около 3,3 миллиона.

Также издание предположило, что площадь покрытия B83 составит 4,1 квадратного километра. В умеренной зоне поражения будут уничтожены здания и образуются крупные пожары, в легкой зоне поражения повредятся окна. Люди, находящиеся недалеко от эпицентра взрыва получат ожоги третьей степени, в результате которых могут стать инвалидами или лишиться конечностей.

Ранее в МИД России признали реальной опасность обмена ядерными ударами. Позиция Москвы по этому вопросу была детально изложена, в частности, президентом России Владимиром Путиным, сказал замглавы внешнеполитического ведомства Сергей Рябков. Речь идет в том числе и об обновленной ядерной доктрине, которую недавно утвердил глава государства, отметил дипломат.

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