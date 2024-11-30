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10:33, 30 ноября 2024Мир

В МИД России признали реальной опасность обмена ядерными ударами

Замглавы МИД России Рябков: опасность обмена ядерными ударами существует
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

В МИД России признали реальной опасность обмена ядерными ударами. Об этом заявил замглавы внешнеполитического ведомства Сергей Рябков в интервью ТАСС.

Позиция Москвы по этому вопросу была детально изложена, в частности, президентом России Владимиром Путиным, сказал он. Речь идет в том числе и об обновленной ядерной доктрине, которую недавно утвердил глава государства, отметил дипломат.

Россия приложит максимальные усилия, чтобы не допустить обмена ядерными ударами, подчеркнул Рябков. Однако, «к сожалению, эта опасность существует», указал он.

Также Рябков не исключил возобновление Россией ядерных испытаний. Это может произойти в ответ на эскалационный курс США, пояснил он. «И я, ничего не предвосхищая, просто скажу, что ситуация достаточно сложная», — пояснил замглавы МИД.

ЖЗЛ
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