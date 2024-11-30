Российский непобежденный боксер высказался о выступлении без флага и гимна

Боксер Павел Сосулин о выступлении без флага и гимна: нужно делать свою работу

Российский непобежденный боксер Павел Сосулин высказался о выступлении без флага и гимна страны. Его слова приводит «Чемпионат».

Спортсмен заявил, что выходит делать свою работу. «Если нам мешают это делать, нужно выходить и доказывать все в два раза больше и сильнее», — подчеркнул он.

На счету Сосулина семь побед в семи поединках на профессиональном ринге. Он возглавит боксерский вечер 4 декабря в Санкт-Петербурге, где оспорит титул WBA Asia в среднем дивизионе с Абдулом Убайей из Танзании.

В июне генеральный директор Международного олимпийского комитета (МОК) Кристоф де Кеппер заявил, что организация приняла решение отозвать признание Международной ассоциации бокса (IBA). Он назвал политику ассоциации полным неуважением к принципам международного спорта. Ранее IBA отказалась следовать рекомендациям МОК о лишении спортсменов России и Белоруссии национальных флагов и гимнов, спортсмены выступали на турнирах без ограничений.