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12:11, 1 декабря 2024Россия

Superjet совершил экстренную посадку в аэропорту российского города

Baza: Sukhoi Superjet совершил экстренную посадку в аэропорту Минеральных Вод
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Самолет Sukhoi Superjet авиакомпании «Азимут» с 101 пассажиром и четырьмя членами экипажа на борту совершил экстренную посадку в аэропорту Минеральных Вод вскоре после вылета из него. Об этом пишет издание Baza.

О пострадавших не сообщается. Лайнер направлялся в Сочи, но командир воздушного судна принял решение о возвращении. По предварительным данным, причиной стало срабатывание датчика неисправности топливного фильтра.

Неделю назад Superjet той же авиакомпании совершил жесткую посадку в аэропорту Антальи. В результате удара о взлетно-посадочную полосу из лайнера стало вытекать топливо и начался сильный пожар. Людей эвакуировали по надувным трапам, никто из них не пострадал.

В «Азимуте» утверждают, что причиной инцидента стал непрогнозируемый сдвиг ветра. В Росавиации пока не увидели повода отказываться от использования воздушных судов этого типа.

Спустя несколько дней почти сто пассажиров рейса СаранскСанкт-Петербург, который выполняла та же авиакомпания, вынуждены были несколько часов находиться в салоне лайнера из-за технической неисправности. Когда решить проблему так и не удалось, всех пассажиров вернули в терминал аэропорта.

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