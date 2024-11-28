Росавиация прокомментировала возможность отказа от использования Superjet

Росавиация не увидела поводов отказываться от использования самолетов Superjet

Росавиация не увидела поводов отказываться от использования воздушных судов Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100). Так представители федерального агентства прокомментировали возможность отказа от их эксплуатации после аварийной посадки самолета этой модели в Анталье, передает ТАСС.

«Предварительные данные говорят, что причина этого авиационного события кроется не в конструкции самолета», — говорится в сообщении.

Более того, в агентстве отметили, что «только объективное и всестороннее расследование поможет найти истинные причины произошедшего события».

Ранее в ноябре произошло сразу пять инцидентов с самолетами SSJ-100. В их числе — пожар в самолете авиакомпании «Азимут», который начался после посадки в аэропорту Антальи.