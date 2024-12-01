В Брянской области при атаке БПЛА погиб ребенок

В Брянской области при массированной атаке БПЛА погиб ребенок

(Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

При массированной атаке на Брянскую область погиб ребенок. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Глава Брянской области выразил соболезнования близким и пообещал оказать необходимую помощь.

Ранее стало известно, что в ночь на 1 декабря беспилотник ВСУ врезался в пятиэтажный дом в Брянской области. Местные жители рассказали, что под удар попал дом в Стародубском районе.

Силы противовоздушной обороны обнаружили и уничтожили семь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над Брянской областью.

Также ранее БПЛА атаковал Калужскую область, после его падения вспыхнул пожар. По предварительным данным, никто не пострадал. На месте происшествия работали МЧС и оперативная группа.

