Изъятие акций частных инвесторов предложили компенсировать

За изъятые акции Соликамского магниевого завода предложили выплатить компенсацию

Прокуратура предложила выплатить компенсации за изъятие акций у миноритарных акционеров Соликамского магниевого завода (СМЗ). Об этом со ссылкой на материалы дела сообщает РБК.

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд отложил решение делу об изъятии у частных инвесторов акций СМЗ, купленных на бирже. Однако для урегулирования претензий инвесторов предложили вариант компенсации.

«Прокуратура полагает, что добросовестным приобретателям полагаются выплаты. При этом прокуратура настаивает на том, что эта выплата не является компенсацией, а своего рода проявлением жеста доброй воли. Пока предложение прокуратуры никак не оформлено, вероятно, информация о конкретных предложениях появится позднее», — цитирует РБК участника процесса.

В прокуратуре Пермского края заявили, что все добросовестные акционеры получат компенсации за то имущество, которое у них истребовано по решению суда. Однако для выплат будет взята стоимость ценных бумаг не выше среднерыночной.

В начале мая 2022 года проведенную в 1992 году приватизацию Соликамского магниевого завода признали незаконной. Сначала его акции изъяли только у мажоритарных акционеров предприятия, но спустя три месяца прокурор потребовал распространить меры и на остальные ценные бумаги. В 2024 году иск был полностью удовлетворен — в пользу РФ было решено передать акции, принадлежащие около 2,3 тысячи миноритарных держателей.

Представители Мосбиржи, привлеченной к процессу в качестве третьего лица, заявили, что изъятие у частных инвесторов акций завода может трактоваться как нарушение закона о публичных сделках. Кроме того, обеспокоенность прецедентами изъятия бумаг, приобретенных на бирже, выражала и глава Центробанка Эльвира Набиуллина.