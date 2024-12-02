Сервисы доставки и курьеров считают проблемой российской экономики. В чем их обвиняют?

Минпромторг счел помехой курьеров, отучивших россиян от походов по магазинам

В популярности сервисов доставки среди населения увидели проблему для экономики России. Об этом заявил в ходе круглого стола «Будущее цифровых платформ и экосистем: поиск разумного баланса регулирования» директор департамента развития внутренней торговли Минпромторга Никита Кузнецов.

По его словам, число курьеров и упаковщиков уже исчисляется миллионами и в большинстве своем это «здоровые, физически сильные люди», которых так не хватает в других секторах экономики.

Сервисы доставки оттягивают огромное количество трудовых сил и трудовых ресурсов. Может ли экономика наша себе это позволить? Никита Кузнецов глава департамента развития внутренней торговли Минпромторга РФ

Кузнецов отметил, что в России сейчас работают не менее полутора миллиона одних только курьеров, а также около полумиллиона упаковщиков, сборщиков заказов и других сотрудников. Все вместе они уже отучили «значительную часть потребителей (...) от банального навыка просто ходить по магазинам», заявил он. В то же время, обратил внимание Кузнецов, многие такие сервисы убыточны, а их работа поддерживается за счет иных ресурсов.

«То есть убыточные сервисы оттягивают из других, в том числе производительных, секторов экономики столь дефицитный ресурс, как трудовые силы. Фактически эти силы оттягиваются из рентабельных пока еще секторов экономики либо тех секторов, которые могут расти», — сказал Кузнецов.

Он назвал дефицит кадров ключевой проблемой в промышленности и в торговле. «Как может быть, если курьер получает в Москве 120-150 тысяч рублей? Не говоря уже о том, что это больше, чем университетский профессор», — задался вопросом чиновник.

Кузнецов предупредил, что если не вмешаться в эту ситуацию, то некоторые из пока рентабельных сегментов экономики России могут стать нерентабельными. По словам главы департамента Минпромторга, ситуацию усугубляет активное использование сервисами доставки самозанятых с полагающимися тем налоговыми льготами.

Фото: Артемий Шуматов / Коммерсантъ

В России призвали не допустить роста зарплат курьеров до уровня инженера

Летом 2024 года замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявлял, что ситуация, в которой зарплата курьера достигает того же уровня, что и у инженера, свидетельствует о перекосе в сфере.

По его словам, такое положение дел нельзя называть нормой. Медведев заявил о необходимости исправить эту ситуацию. Он признал, что рынку требуется больше людей для выполнения служебных функций, но даже это обстоятельство не оправдывает сокращения разницы в зарплатах.

Число курьеров растет за счет масштабного перетока людей из реальных секторов экономики, пояснил замглавы Совета безопасности. «Нам не хватает работников, а курьеров с улицы или же тех, кто занимается частным извозом, мы на заводы отправить не можем», — подчеркнул он.

При этом Медведев не уточнил, какой вариант решения проблемы он видит приоритетным — повышение зарплат инженерам или снижение зарплаты курьерам.

Мигранты-курьеры догнали российских айтишников по зарплатам

В июне 2024 года зарплаты мигрантов, работающих курьерами, выросли на 23 процента и догнали по среднему доходу IT-специалистов. Об этом рассказал глава платформы «Мигрант сервис» Андрей Кладов.

По его данным, в декабре 2023 года максимальная зарплата курьера-мигранта достигала 120 тысяч рублей, а с начала текущего года — 155 тысяч, как у айтишников на начальных и средних позициях. Рост связан с кадровым голодом, который вынуждает компании заманивать сотрудников с помощью более высоких доходов, пояснил он.

В это же время дефицит инженерных кадров в России достиг 600 тысяч человек. Сообщалось, что рост зарплат инженерных специальностей на 16-24 процента в первом полугодии не позволяет российским предприятиям закрыть имеющиеся вакансии. При этом нехватка наблюдается практически по всем направлениям.

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Нехватка работников в российской промышленности достигла максимума

Кадровый голод на промышленных предприятиях России в январе 2024 года достиг максимального в истории результата. Такие данные приводила лаборатория конъюнктурных опросов Института экономической политики (ИЭП) имени Егора Гайдара.

Нехватку сотрудников как основную причину ограничения промышленного роста указали 53 процента участников опроса, чего не случалось за 30 лет проведения исследований. Вторым по значимости фактором стала «неопределенность ситуации и ее перспектив» (42 процента), однако ее влияние снижается.

В тройку также вошла слабость внутреннего спроса (40 процентов). О таких сложностях, как слабый рубль, недостаточный экспортный рост и нехватка оборудования, говорили менее 30 процентов респондентов. Как отмечалось, предприятия намеревались решать проблему с кадрами за счет повышения зарплат.