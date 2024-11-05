В России заявили о нехватке сотен тысяч инженеров

«Ведомости»: дефицит инженерных кадров в России достиг 600 тысяч человек

Рост зарплат инженерных специальностей на 16-24 процента в первом полугодии не позволяет российским предприятиям закрыть имеющиеся вакансии. Об этом со ссылкой на заявление вице-президента по HR и организационному развитию производителя электроники «Аквариус» Виктории Хабы пишут «Ведомости».

По ее словам, дефицит кадров достиг порядка 600 тысяч человек. Нехватка наблюдается практически по всем специальностям. Например, вакансий для инженеров-электронщиков на рекрутинговых сервисах в три раза больше, чем резюме. Дополнительно нужны около 30 тысяч инженеров-проектировщиков и 20,4 тысячи инженеров-технологов.

Эту информацию подтверждают данные сервиса по поиску работы hh.ru. С января по октябрь на нем разместили 636 тысяч вакансий для инженеров различных специализаций, что на 13 процентов больше, чем в тот же период годом ранее. При этом нет ни одной специальности, в которой число публикуемых вакансий сократилось в годовом выражении.

Представитель «Работа.ру» отметил, что в 2024 году каждой пятой компании, публикующей вакансии, требовались инженеры. Для привлечения соискателей работодатели постоянно повышают зарплатные предложения по всем специальностям.

При этом в целом по всему спектру медианная предлагаемая инженерам зарплата (в половине вакансий указаны большие цифры, а в половине — меньшие) составляет 103 662 рубля.

В июле замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев возмутился информацией о том, что курьеры сравнялись по зарплатам с инженерами и потребовал исправить положение, потому что в курьеры идут люди из реальных секторов экономики.

Ранее генеральный директор АНО «Цифровая экономика» Сергей Плуготаренко заявил, что России не хватает порядка миллиона айтишников, при этом текущая ситуация лишает специалистов мотивации совершенствовать свои навыки. В свою очередь генеральный директор DZ Systems, член ассоциации «Руссофт» Дмитрий Завалишин считает, что в отрасли в настоящее время задействовано в два раза меньше человек, чем требуется.