Оператор «Дружбы» заявил о возможной диверсии после повреждения газопровода

В районе города Пневы, расположенного на западе Польши, был поврежден газопровод «Дружба». В результате произошла утечка топлива.

Пресс-секретарь отделения Государственной пожарной службы в Велькопольском воеводстве Мартин Халаш сообщил, что угрозы пожара и взрыва не было зафиксировано. Причины инцидента выясняются.

В ходе расследования было установлено, что на поле произошел разлив вещества, похожего на нефть. В этом районе может проходить трубопровод «Дружба». Был установлен контакт с PERN, компания превентивно отключила одну из насосных подстанций Мартин Халаш Пресс-секретарь отделения Государственной пожарной службы в Велькопольском воеводстве

Оператор газопровода заявил о возможной диверсии

Польская компания PERN, управляющая нефтепроводом «Дружба», рассматривает все возможные причины повреждения трубопровода, включая диверсию. Об этом сообщил представитель компании.

В настоящее время специалисты заняты восстановлением прокачки нефти, ликвидацией последствий утечки, а также выяснением причин произошедшего Представитель компании PERN

По словам представителя PERN, до получения экспертного заключения «никакие из версий, в том числе версия намеренного повреждения трубопровода, а также версия о чисто технической причине произошедшего, не исключаются».

МВД Словакии расследует подготовку терактов на нефтепроводе «Дружба»

Министр внутренних дел Словакии Матуш Шутай-Эшток 30 ноября заявил о начале расследования возможной подготовки терактов на объектах критической инфраструктуры, в том числе на нефтепроводе «Дружба».

По словам главы ведомства, 26 ноября правоохранители задержали нескольких человек, подозреваемых в причастности к подготовке терактов. Среди них — граждане Словакии и Украины. Он подчеркнул, что информации разведки недостаточно для предъявления обвинений. Имена задержанных Шутай-Эшток не уточнил.

Во время обысков в машине у группировки были найдены несколько дронов, телефонов, сим-карт, а также карты с отмеченными критически важными объектами инфраструктуры Словакии. Речь идет конкретно о трубопроводе «Дружба» Матуш Шутай-Эшток Министр внутренних дел Словакии

Ведется следствие, к которому, по его словам, подключены зарубежные партнерские службы. Общественность будет информирована по завершении расследования.

ВСУ пытались атаковать нефтепровод «Дружба» с помощью БПЛА

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать участок нефтепровода «Дружба» в Орловской области в августе 2023 года.

Обломки беспилотника нашли жители деревни Слободка, в 170 километрах от границы. Дрон размером 2х3 метра оказался кустарного производства. Его детали — фрагменты двигателя, крыльев, платы управления и корпуса — были разбросаны в радиусе 3,5 километра. На обломках сохранился серийный номер. По оценке спецов, беспилотный летательный аппарат взорвался в воздухе.

Также в мае прошлого года официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин заявил, что на наливном пункте «Брянск», входящем в систему нефтепроводов «Дружба», была совершена попытка террористического акта. В результате происшествия никто не пострадал.