В российском банке оценили возможность быстрого снятия санкций

Глава ВТБ Костин: Запад не станет в ближайшее время отменять санкции против РФ

Запад не станет в ближайшее время отменять санкции против России. Возможность быстрого снятия рестрикций оценил глава ВТБ Андрей Костин, его цитирует Reuters.

В качестве примера нескорой отмены ограничений банкир привел закон, принятый в годы холодной войны и связывавший торговые отношения с Советским Союзом с правом религиозных меньшинств на эмиграцию

«Я не очень верю, что санкции будут сняты быстро. Я не понимаю, как это возможно. Хорошим примером является поправка Джексона-Вэника. Она была введена против СССР и отменена только в 2012 году», — пояснил Костин.

По словам топ-менеджера, замороженные на Западе после начала конфликта на Украине валютные резервы России скорее всего, не будут возвращены.

«На Западе говорят, давайте оплатим восстановление Украины из резервов. И они составят такой счет, что даже резервов не хватит», — добавил он.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто ранее заявил, что Европейскому союзу пора отказаться от политики антироссийских санкций. Необходимо взглянуть «правде в глаза» и признать, что рестрикции продолжают скверно сказываться на европейской экономике, добавил он и отметил, что уже поднимал вопрос о влиянии санкций на международную экономику в ходе встреч с руководством Всемирной торговой организации (ВТО).

В конце ноября Европарламент выступил за дальнейшее расширение антироссийских санкций в таких областях, как металлургия, банковский сектор, химическая, атомная и сельскохозяйственная промышленности. Также в Европе призвали к полному эмбарго на импорт в ЕС российского ископаемого топлива и сжиженного природного газа.