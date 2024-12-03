В России оценили запрошенную Украиной у Запада сумму для ведения боев в 2025 году

Военный эксперт Глазунов: Запад не выделит Украине 126 миллиардов долларов

Запад не выделит Украине 126 миллиардов долларов — сумму, запрошенную Киевом для ведения боев в 2025 году, считает военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов. В беседе с «Лентой.ру» специалист оценил сообщения СМИ о запросах Киева.

Ранее издание The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на украинского чиновника сообщило, что Киеву необходимо 126 миллиардов долларов помощи от союзников для ведения боев в 2025 году. Такая сумма позволит компенсировать «стремительно растущие военные расходы России», говорится в материале.

«Вряд ли такую сумму смогут выделить. 126 миллиардов долларов — это очень большая сумма, которую западные страны должны брать из своего бюджета. Такую сумму никто не даст, тем более с приходом Дональда Трампа. Я думаю, что не сразу, постепенно, но расходы на Украину будут уменьшаться. У Трампа другие приоритеты во внешней политике, и они больше рассматривают угрозу Китая и Ирана, чем России. Они получат в два-три раза меньше», — отметил Глазунов.

Эксперт также напомнил о коррупционных проблемах на Украине, на фоне которых, по его словам, «половина переданных денег не дойдет до адресата».

Даже если эту сумму и выделят, она ситуацию не изменит. У Украины просто не хватит ресурсов, чтобы одержать победу — нужны люди, которые умеют пользоваться соответствующей техникой

Олег Глазунов военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова

Согласно подсчетам Пентагона, общий объем американской военной помощи Украине за время работы администрации Байдена превысил 62 миллиарда долларов.

Советник президента Соединенных Штатов по нацбезопасности Джейк Салливан пообещал, что с настоящего времени до середины января США поставят Киеву сотни тысяч снарядов для артиллерии и тысячи ракет, а также другие критично важные вооружения.