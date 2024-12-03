Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Лада
Сегодня
18:00 (Мск)
Северсталь
Фонбет Чемпионат КХЛ
Ак Барс
Сегодня
19:00 (Мск)
Динамо М
Фонбет Чемпионат КХЛ
Торпедо
Сегодня
19:30 (Мск)
Металлург Мг
Фонбет Чемпионат КХЛ
Питтсбург Пингвинз
Завтра
03:00 (Мск)
Флорида Пантерз
НХЛ — регулярный чемпионат
Вашингтон Кэпиталз
Завтра
03:00 (Мск)
Сан-Хосе Шаркс
НХЛ — регулярный чемпионат
Миннесота Уайлд
Завтра
04:00 (Мск)
Ванкувер Кэнакс
НХЛ — регулярный чемпионат
11:13, 3 декабря 2024Спорт

Еще два российских футболиста РПЛ попали в базу «Миротворца»

Российские футболисты Ерохин и Сергеев попали в базу «Миротворца»
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)
Александр Ерохин

Александр Ерохин. Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин и нападающий самарских «Крыльев Советов» Иван Сергеев, ранее выступавший за сине-бело-голубых, попали в базу украинского сайта «Миротворец». Соответствующая информация появилась в базе интернет-ресурса.

Футболистов внесли в список, так как они встречались с ветеранами СВО и членами их семей на тренировке петербуржцев в сентябре 2023 года.

Ранее в базу попали еще 22 отечественных футболиста — игроки ЦСКА и «Зенита», которые были в стартовых составах команд на встречу Российской премьер-лиги 14 сентября. Они приняли участие в предматчевой акции и вышли на поле в сопровождении детей участников СВО.

Созданный в 2014 году сайт «Миротворец» является публичным реестром личных данных журналистов, артистов, политиков и других медийных лиц из разных стран, которые, по мнению администраторов портала, являются «сепаратистами» и «агентами Кремля». Несмотря на то что подобная деятельность противоречит украинскому законодательству, в разные периоды существования «Миротворца» с сайтом сотрудничали государственные органы Украины.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Ввоз в Россию некоторой бытовой техники ограничили. Таможня не пропускает кондиционеры и холодильники

      Глава СПЧ оценил избиение человека сыном Кадырова словами «не надо было провоцировать»

      Житель российского региона получил ранение в результате атаки беспилотника

      Российский командир рассказал о переодетых в гражданских диверсантах ВСУ в Курской области

      Глава СПЧ одним словом оценил свою работу с правами человека в Чечне

      Шансы ВСУ удержаться в Курской области до инаугурации Трампа оценили

      Еще два российских футболиста РПЛ попали в базу «Миротворца»

      Доказана 99-процентная эффективность нового препарата против ВИЧ

      В Госдуме ответили пославшему Россию на три буквы Зеленскому

      Солдат ВСУ рассказал о внушении страха командирами

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше