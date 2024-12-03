Еще два российских футболиста РПЛ попали в базу «Миротворца»

Российские футболисты Ерохин и Сергеев попали в базу «Миротворца»

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин и нападающий самарских «Крыльев Советов» Иван Сергеев, ранее выступавший за сине-бело-голубых, попали в базу украинского сайта «Миротворец». Соответствующая информация появилась в базе интернет-ресурса.

Футболистов внесли в список, так как они встречались с ветеранами СВО и членами их семей на тренировке петербуржцев в сентябре 2023 года.

Ранее в базу попали еще 22 отечественных футболиста — игроки ЦСКА и «Зенита», которые были в стартовых составах команд на встречу Российской премьер-лиги 14 сентября. Они приняли участие в предматчевой акции и вышли на поле в сопровождении детей участников СВО.

Созданный в 2014 году сайт «Миротворец» является публичным реестром личных данных журналистов, артистов, политиков и других медийных лиц из разных стран, которые, по мнению администраторов портала, являются «сепаратистами» и «агентами Кремля». Несмотря на то что подобная деятельность противоречит украинскому законодательству, в разные периоды существования «Миротворца» с сайтом сотрудничали государственные органы Украины.