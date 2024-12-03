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11:15, 3 декабря 2024Экономика

Ввоз в Россию некоторой бытовой техники ограничили. Таможня не пропускает кондиционеры и холодильники

Российская таможня перестала пропускать кондиционеры и холодильники в страну
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

Федеральная таможенная служба (ФТС) перестала пропускать в Россию некоторую популярную у жителей страны бытовую технику. Ограничения коснулись кондиционеров, промышленных и бытовых холодильников, пишет «Коммерсантъ».

Начиная с середины прошлого месяца ведомство начало запрашивать лицензии у поставщиков оборудования с фреоном R-410. Это повлияло на заморозку части поставок данной продукции. Такое решение ФТС объясняется необходимостью наличия лицензии Минпромторга на ввоз оборудования с соответствующей смесью в составе.

Оборудование перестало поставляться из всех стран

По данным источника, под ограничения попало оборудование, поставляемое из всех стран, включая государства СНГ. Как уточнил гендиректор Евразийской ассоциации рынка отопительных систем Игорь Прудников, в связи со сложившейся ситуацией с 12 ноября убытки поставщиков кондиционеров из-за простоя контейнеров с техникой могут составить до 300 миллионов рублей.

Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости

В октябре на сайте Минприроды было обнародовано требование получить лицензии на ввоз оборудования со смесями хладагентов. По словам производителей кондиционеров, до этого таможенная служба не запрашивала предоставления лицензии на указанное оборудование — это касалось лишь самого фреона. При этом получение соответствующей лицензий занимает минимум 45 суток. Обойти требование может помочь слитие фреона из оборудования до прохождения таможни — далее его можно залить уже на российской территории. «Однако это увеличивает накладные расходы поставщика», — указал директор Ассоциации предприятий индустрии климата Дмитрий Кузин.

Ситуация может повлиять на стоимость товаров

В случае, если ситуация в ближайшее время никак не изменится, в китайских и российских портах могут зависнуть около 400 контейнеров с техникой на общую стоимость два миллиарда рублей. Это, в свою очередь, способно повлиять на стоимость товаров вследствие того, что импортеры будут вынуждены закладывать в цену для конечного потребителя все понесенные расходы.

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

Не исключено, что в конечном счете данные ограничения приведут к срыву сдачи социальных объектов и стратегических производственных предприятий, указал источник.

До этого россиян предупредили о существенном подорожании бытовой техники известных производителей

В конце прошлого месяца о повышении цен на товары ретейлеров предупредили крупные зарубежные и российские производители бытовой техники, такие как Beko, Tefal, Kuppersberg и другие. Так, например, компания «Группа "СЕБ-Восток"», занимающаяся производством товаров под марками Tefal, Rowenta и Krups уведомила о повышении цен в среднем на десять процентов с начала следующего года. Такие меры они объяснили подорожанием комплектующих и логистики, а также увеличением стоимости оборотного капитала.

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Компания, выпускающая технику под популярными у россиян брендами Beko и Indesit пообещала поднять цены на всю продукцию уже со 2 декабря, заявив, что текущие условия не позволяют продолжать сдерживать рост цен.

Как писал «Комменсартъ», на рост стоимости в первую очередь влияют ключевая ставка Центробанка, курсы валют и логистические затраты. Источник среди дистрибьюторов, в свою очередь, предсказал, что стоимость всей потребительской электроники уже в следующем месяце может подняться более чем на 20 процентов.

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