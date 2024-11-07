Завод китайской TPV Technology в Шушарах Ленинградской области остановил работу, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Там собирали телевизоры известных марок Philips, Sony и Sharp, а также технику AOC, Panasonic и Infomir.

Производство было запущено гонконгской компанией еще в 2011 году. В предприятие вложили около 30 миллионов долларов, а его мощность позволяла выпускать почти 3,5 миллиона телевизоров в год.

Фото: Елена Пальм / ТАСС

Причиной остановки работы завода стали санкции

Согласно источникам «Ъ», работа завода была остановлена из-за угрозы вторичных санкций со стороны регуляторов США и Евросоюза и сложностей с оплатой компонентов через Китай. При этом, как указал председатель Российско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей Виталий Манкевич, завод остановил производство не столько из-за санкционного давления, сколько в связи с пересмотром бизнес-стратегии. Так, по его словам, российский рынок не был приоритетным для китайской компании, и TPV Technology решила сосредоточиться на конкуренции с более известными китайскими брендами.

На данный момент компания решает вопрос о распродаже остатков продукции и комплектующих. Специалисты полагают, что долю брендов в РФ поделят между собой китайские Haier, Hisense и TCL.

Фото: Елена Пальм / ТАСС

Бренд TCL решил перенести сборку телевизоров в бывшую республику СССР

Ранее из-за санкций китайский бренд TCL отказался поставлять комплектующие российским контрактным производителям телевизоров и решил перенести сборку из Воронежа в Казахстан, где уже собирают технику Xiaomi.

По состоянию на август текущего года телевизоры марки Xiaomi занимали 10 процентов, а TCL — 6 процентов российского рынка в количественном выражении. При этом в октябре прошлого года лидером на российском рынке назвали китайскую Haier, которая за девять месяцев 2023-го года продала 665 тысяч телевизоров и заняла 11,5 процента рынка в физическом и 15,3 процента в денежном выражении. Причем до этого первое место на рынке в РФ занимала южнокорейская компания Samsung, которая в 2022 году приостановила поставки продукции в страну из-за начала военный действий на Украине. Известно, что Samsung все еще является главным производителем телевизоров в мире. Ее доля на рынке составила 30,1 процента в 2023 году.

Holodilnik.ru приводит данные, что в январе-сентябре текущего года в России было продано в общей сумме 5,24 миллиона телевизоров (на 9,5 процента меньше аналогичного периода прошлого года). В денежном выражении рынок вырос на 5,2 процента, до 152,6 миллиарда рублей. Совокупная доля телевизоров Sony и Sharp в штуках не превышает 1 процента.

Аналитик оценил вытеснение в России западных брендов электроники отечественными

В сегменте телевизоров в России на данный момент сложилась такая ситуация, что выпускаемые под российскими брендами модели, по сути, не являются российскими. Так, ведущий аналитик компании Mobile Research Group Эльдар Муртазин пояснил, что такую технику нельзя назвать полностью импортозамещенной, так как весь комплект для сборки чаще всего закупается в Китае, а само производство осуществляется на территории РФ. «Та же самая история с большинством российских брендов чайников и кондиционеров», — объяснил специалист.