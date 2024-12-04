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11:17, 4 декабря 2024Культура

Акунина оштрафовали за нарушение закона об иноагентах

Акунину назначили штраф 45 тысяч рублей за нарушение закона об иноагентах
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Таганский суд Москвы оштрафовал писателя Бориса Акунина (настоящее имя — Григорий Чхартишвили, признан в РФ иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов) за нарушение закона об иноагентах. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что Акунина признали виновным по части 4 статьи 19.34 Кодекса об административных правонарушениях («Нарушение порядка деятельности иностранного агента»). Писателю назначили штраф в размере 45 тысяч рублей.

Ранее ректор Литературного института имени А.М. Горького Алексей Варламов высказался о запрете книг иноагентов.

18 декабря Росфинмониторинг включил писателя в перечень террористов и экстремистов, а 12 декабря Минюст России признал его иностранным агентом.

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