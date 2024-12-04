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17:50, 4 декабря 2024Спорт

МВД проверит слова российского губернатора о коррупции в футболе

МВД проверит слова губернатора Самарской области о коррупции в футболе
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Главном управлении МВД России по Самарской области сообщили, что проводят проверку по заявлению губернатора региона Вячеслава Федорищева о коррупции в судейском корпусе российского футбола. Об этом сообщает РБК.

Проверкой занимается управление экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД. Отмечается, что в данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

2 декабря сообщалось, что Федорищев обратится в прокуратуру с просьбой проверить сделки, проходившие в «Крыльях Советов» при его предшественнике Дмитрии Азарове. По мнению губернатора, в функционировании клуба могли быть нарушения, подпадающие под несколько статей УК РФ.

26 ноября Федорищев передал слова неназванного функционера самарских «Крыльев Советов». Тот, как рассказал чиновник, заявил о долге клуба в размере 36 миллионов рублей перед «преступниками, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола».

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