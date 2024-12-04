На СВО нашли двойника Жириновского. Он участвует в боях под Часовым Яром и имеет медали за Бахмут

Двойник Жириновского участвует в боях под Часовым Яром, появились кадры с СВО

В зоне спецоперации (СВО) нашли «двойника» политика Владимира Жириновского, который мастерски пародирует основателя ЛДПР.

Им оказался актер, снимавшийся среди прочего в сериалах «Солдаты» и «Реальные пацаны». За участие в боях он уже получил две медали.

«Двойника» Жириновского несколько раз зафиксировали пародирующим политика

Видеоролик, на котором боец в точности пародирует экс-лидера либерал-демократов, опубликовал депутат Тюменской областной думы от фракции ЛДПР Иван Вершинин. «Перерождение Жириновского в зоне СВО. Новый эпизод», — указал парламентарий в посте.

В ролике военный произносит речь, которая интонационно и по смысловому наполнению повторяет манеру основателя ЛДПР. В частности, голосом Жириновского он заявляет, что «ЛДПР — единственная партия, поддерживающая военных». Его снимали, судя по кадрам, члены бригады «Каспий»

Позднее были опубликованы еще два видео с ним, где он голосом Жириновского общается с сослуживцами и читает письмо, а также вновь пародирует самого политика.

«Двойником» оказался профессиональный актер

«Двойником» Жириновского оказался 40-летний актер Виктор Беломестнов. Он работал в московских театрах «Глас», «БУФФ» и «Эрмитаж».

Снимался в эпизодических ролях в сериалах «Солдаты» и «Реальные пацаны». Также играл в фильмах «Единичка», «Семь пар нечистых».

Кадр: сериал «Второе зрение-2»

В зоне СВО Беломестнов взял себе позывной Помреж, что означает сокращение слов «помощник режиссера». Сообщается, что он находится в составе батальона «Скиф» бригады «Терек», стал штурмовиком и сейчас принимает участие в боях под Часовым Яром в Донецкой народной республике (ДНР).

Ранее он уже принимал участие во взятии Бахмута (Артемовска) и имеет две награды — «Участник битвы за Бахмут» и «За взятие Бахмута».

Год назад Беломестнов рассказывал, что пойти на СВО его побудил теракт на Крымском мосту в октябре 2022 года. «Для меня эта новость была отправной точкой, так как у меня тесные связи с Крымом: там живут родители, похоронен дедушка», — пояснял он. По его словам, сперва он попал в батальон материального обеспечения, обеспечивал боевые подразделения снарядами, но и принимал непосредственное участие в боевых действиях, а также выносил раненых с поля боя.

Тогда же сообщалось, что спустя полгода службы он вернулся с СВО и намеревался вновь играть в спектаклях.