Опубликованы новые кадры с двойником Жириновского в зоне СВО

В сети опубликовали кадры с двойником Жириновского из зоны спецоперации

В сети появились новые кадры с двойником экс-руководителя ЛДПР Владимира Жириновского, который принимает участие в специальной военной операции (СВО). Их публикует Telegram-канал Shot.

На кадрах видно, как человек, похожий на Жириновского, говорит его голосом. «Нужно избирать меня. Америки не будет, и не будет у них проблем. Аляску вернем, Финляндию», — говорит он.

На другой видеозаписи двойник Жириновского обращается к военнослужащему голосом политика. Он говорит, что тот хорошо выполнил свою работу, и обещает его премировать.

Двойником Жириновского оказался актер Виктор Беломестнов, который играл в «Солдатах» и «Реальных пацанах». У него также были роли в фильмах «Семь пар нечистых» и «Единичка». Мужчина взял себе позывной Помреж, он служит в «Скиф» бригады «Терек». Ему уже вручили две награды — «Участник битвы за Бахмут» и «За взятие Бахмута».

Информация о двойнике Жириновского завирусилась в сети в начале декабря. Депутат Тюменской областной думы от фракции ЛДПР Иван Вершинин опубликовал кадры с человеком в военной форме, который произносит речь, интонационно и по смысловому наполнению повторяющую манеру основателя ЛДПР.