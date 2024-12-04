Россиян предупредили о новом виде мошенничества в интернете. Что о нем известно и как не стать его жертвой?

МВД: россиянам угрожает spoofing, это новый вид мошенничества

Мошенники начали подделывать известные сайты и номера телефонов. О новом виде обмана под названием «спуфинг» рассказали в МВД России.

В Telegram-канале ведомства объяснили, что злоумышленники создают сайты, замаскированные под официальные ресурсы, с помощью которых они могут украсть личные данные россиян. Также с помощью поддельных мобильных номеров аферисты рассылают жертвам вредоносные файлы, которые обычно маскируют под рабочие. Открыв такой файл, владелец гаджета автоматически установит вредоносную программу.

Чтобы не стать жертвой спуфинга, сотрудники МВД призвали россиян тщательно проверять адреса отправителей сообщений, внимательно относиться к почтовым вложениям, а также быть осмотрительнее, отвечая на телефонные звонки. Также в ведомстве подчеркнули, что не следует разглашать личные данные в сети, чтобы не стать жертвой обмана.

Новый способ мошенничества появился также в WhatsApp

Ранее директор по информационным технологиям «EdgeЦентр» Сергей Липов рассказал, что злоумышленники стали действовать по новой схеме в мессенджере WhatsApp. Для этого они используют гиф-изображения, в которые вшивают вредоносный код или ссылку на фишинговый сайт.

Скамеры в очередной раз продемонстрировали свою изобретательность, внедрив новый способ обмана пользователей WhatsApp. На этот раз они используют гифки, которые на первый взгляд кажутся безобидными и даже приятными Сергей Липов директор по информационным технологиям «EdgeЦентр»

Чаще всего гиф-изображения пользователи мессенджера рассылают друг другу на праздники, отметил Липов, поэтому такие сообщения обычно открывают без задней мысли. Он посоветовал не открывать гифки от незнакомых контактов и установить на телефон надежное антивирусное программное обеспечение.

«Даже если сообщение пришло от знакомого, но выглядит подозрительно, лучше уточнить у отправителя его подлинность», — порекомендовал он.

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В Минцифры разработали меры по защите россиян от мошенничества

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) совместно с правоохранительными органами и Центробанком (ЦБ) разработали около 30 мер по защите россиян от финансовых мошенников. Об этом рассказал представитель аппарата вице-премьера РФ Дмитрий Григоренко.

Речь идет о пакете законопроектов, направленных на защиту граждан от мошеннических схем с использованием информационных технологий. Их главной целью станет противодействие «всем наиболее распространенным уловкам кибермошенников», включая обман через звонки и сообщения, взломы личных кабинетов и оформление кредитов на чужие паспорта, уточнил Григоренко.

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Так, например, россияне смогут в удаленном режиме запрещать оформление кредитов и займов на свое имя через интернет при помощи «Госуслуг» или банковских приложений. Снять это ограничение можно будет при личном посещении МФЦ или отделения финансовой организации.

Кроме того, планируется введение запрета на общение госорганов, банков и операторов связи с клиентами при помощи мессенджеров. «Граждане будут понимать, что все официальные уведомления могут приходить только через проверенные каналы связи», — отметил Григоренко.