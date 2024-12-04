Российский футболист пошутил о предназначении женщины

Вратарь Лунев пошутил о том, что женщина должна заниматься домом, а не футболом

Вратарь московского «Динамо» Андрей Лунев пошутил о предназначении женщины. Его слова приводит РИА Новости.

Российский футболист посчитал, что женщины в футболе не должны зарабатывать наравне с мужчинами. «Потому что женщины должны заниматься домашним очагом. Конечно же, это шутка», — заявил он.

Ранее российская футболистка Татьяна Петрова рассказала, что ее средняя месячная зарплата составляет 60-70 тысяч рублей. При этом спортсменка заявила, что не думает о разнице в зарплатах с мужчинами.

28 февраля 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций отстранили российские сборные и клубы от участия в международных турнирах. Из-за этого женская отечественная команда пропустила чемпионат Европы.