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12:28, 4 декабря 2024Спорт

Семин назвал главную проблему российского футбола

Семин назвал главной проблемой футбола в РФ непрофессиональных людей в клубах
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России по футболу Юрий Семин назвал главную проблему российского футбола. Его слова приводит РИА Новости.

По мнению специалиста, это большое количество непрофессиональных людей в клубах. «Вследствие такого непрофессионализма в данной сфере к нам порой приезжают неквалифицированные игроки. А это влияет и на рост футболистов, и на уровень Российской премьер-лиги», — заявил Семин.

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Ранее Семин назвал лучшего российского тренера в истории футбола. Он заявил, что считает таковым экс-наставника «Спартака» Олега Романцева.

Из-за санкций со стороны ФИФА и УЕФА сборная России пропустила несколько крупных международных турниров. Российские клубы также не могут участвовать в турнирах под эгидой организаций.

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