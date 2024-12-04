Семин назвал главной проблемой футбола в РФ непрофессиональных людей в клубах

Бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России по футболу Юрий Семин назвал главную проблему российского футбола. Его слова приводит РИА Новости.

По мнению специалиста, это большое количество непрофессиональных людей в клубах. «Вследствие такого непрофессионализма в данной сфере к нам порой приезжают неквалифицированные игроки. А это влияет и на рост футболистов, и на уровень Российской премьер-лиги», — заявил Семин.

Ранее Семин назвал лучшего российского тренера в истории футбола. Он заявил, что считает таковым экс-наставника «Спартака» Олега Романцева.

Из-за санкций со стороны ФИФА и УЕФА сборная России пропустила несколько крупных международных турниров. Российские клубы также не могут участвовать в турнирах под эгидой организаций.