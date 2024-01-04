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20:56, 4 января 2024Спорт

Семин назвал лучшего российского тренера в истории футбола

Семен: лучшим российским тренером в истории футбола является Олег Романцев
Олег Романцев

Олег Романцев. Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин назвал лучшего российского тренера в истории футбола. В беседе с RT он заявил, что считает таковым экс-специалиста «Спартака» Олега Романцева.

Семен отметил, что результаты Романцева говорят сами за себя. «После него не было ничего подобного. Под его началом игроки прогрессировали и уезжали в топовые чемпионаты», — указал он. Семин также отметил, что шесть побед на групповом этапе в Лиге чемпонов-1995/96 повторить практически невозможно.

По его словам, экс-наставник «Спартака» никогда не позволял себе критику в адрес коллег и прекрасно чувствовал внутрикомандную обстановку.

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      Варвара Кошечкина
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