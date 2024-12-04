В Совфеде потребовали разъяснить регионам переход на клинические рекомендации оказания медпомощи. Чем недовольны врачи?

Матвиенко призвала Минздрав разъяснить переход на клинические рекомендации

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко потребовала разъяснить регионам переход на клинические рекомендации и отреагировать на «гудящих» от недовольства врачей.

По словам политика, в то время, как Минздрав России утверждает, что проблем с переходом на новые клинические требования нет, врачи выражают недовольство.

Когда Минздрав говорит, у нас нет проблем с переходом на новые клинические требования, а врачи все гудят. Так не бывает. Может быть, у вас и нет проблем, но они есть у врачей Валентина Матвиенко спикер Совфеда

Она призвала чиновников провести широкую разъяснительную работу, селекторные совещания с регионами.

Минздрав дорабатывает законопроект о применении клинических рекомендаций

Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов сообщил, что ведомство дорабатывает проект применения клинических рекомендаций. Его слова приводит ТАСС.

Документ после его принятия позволит нивелировать риски и упорядочить подход при использовании клинических рекомендаций в системе здравоохранения Алексей Кузнецов помощник министра здравоохранения России

Он уточнил, что проект предварительно обсуждался со всеми заинтересованными сторонами: медиками, пациентами, учеными, представителями регионов и депутатами, контрольно-надзорными органами.

Для чего разработаны клинические рекомендации?

Статья о клинических рекомендациях появилась в Федеральном законе № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан» и в законе «Об ОМС» в 2018 году. В соответствии с ней, медпомощь гражданам должна оказываться в соответствии с КР и с учетом стандартов.

Основной целью появления этого раздела в законодательстве называлась информационная поддержка решений врача с учетом новейших клинических данных и принципов доказательной медицины. На основе этих рекомендаций построена система финансирования и оценка качества оказания медицинской помощи. На нее опираются эксперты при проведении аудита и суды в спорах между врачами и пациентами.

За разработку клинических рекомендаций отвечают профильные некоммерческие общественные организации по различным специальностям, уточняется на сайте Правительства России. С 2019 года Центр экспертизы и контроля качества медпомощи Минздрава РФ провел экспертную оценку более тысячи проектов КР, в том числе доработанные. По закону, рекомендации должны обновляться не реже одного раза в три года.

Порядок оказания медпомощи разрабатывается по отдельным профилям, заболеваниям или состояниям. Он включает в себя этапы оказания помощи, правила организации деятельности медучреждения, стандарт его оснащения, рекомендуемые штатные нормативы медицинской организации и иные положения исходя из особенностей оказания медицинской помощи.

Российские специалисты и чиновники сомневаются в готовности системы к переходу на КР

В 2023 году, когда Госдума продлила переходный период для медицинских организаций по оказанию медицинской помощи на основе клинических рекомендаций до 1 января 2025 года, специалисты высказывали сомнения в том, что российская система здравоохранения готова к подобному переходу, пишет «Медвестник».

Заместитель генерального директора по медицинской деятельности Национального института качества Росздравнадзора Олег Швабский отметил, что КР должны разрабатываться на основе локальных протоколов с учетом опыта и возможностей тех или иных организаций. По его словам, это обезопасит учреждения здравоохранения от повышенного интереса правоохранительных органов.

Член Комитета Госдумы по охране здоровья академик РАН Александр Румянцев указал, что врачи готовы использовать КР как рекомендации, но лечить по протоколам, разработанным на основе конкретной патологии и в соответствии с возможностями, уровнем и кадровым составом определенной организации.

Иначе любой врач, который выполняет какие-то действия по отношению к пациенту, может быть подвергнут судебному преследованию. Такого нет нигде в мире Александр Румянцев член Комитета Госдумы по охране здоровья

Вице-президент Национальной медицинской палаты Сергей Дорофеев в ноябре прошлого года отмечал, что в нормативной базе здравоохранения протоколы лечения не зафиксированы.

Что предусматривают некоторые клинические рекомендации Минздрава?

С 1 января 2025 года в России начнут действовать первые клинические рекомендации Минздрава для кесарева сечения и естественных родов. Так, один из разделов обновленного документа предполагает новые правила к обезболиванию роженицы. Как и прежде, россиянкам советуют сначала применить такие немедикаментозные методы обезболивания, как техники дыхания, массаж или теплые компрессы. Но если они окажутся неэффективными, тогда врач должен будет назначить медикаментозное обезболивание, а новый документ уточняет — какое именно и в каких дозах.

В июле Минздрав РФ одобрил новые клинические рекомендации по проведению аборта. Они, в частности, содержат информацию для пациентов о проведении УЗИ, во время которого женщина увидит плод и услышит его сердцебиение.

В январе текущего года специалисты представили новые клинические рекомендации по лечению расстройства половой идентификации (группа расстройств, характеризующаяся стойкой убежденностью пациента в своей принадлежности к другому полу). Медики разъяснили, что в связи с новым законом, запрещающим смену пола без медицинских показаний, они разработали клинические рекомендации, которые призывают предоставлять только психотерапевтическую поддержку пациентам.

В сентябре комиссия Минздрава рассмотрела заявки производителей лекарств на их включение в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). В список в настоящее время входит более 820 наименований медикаментов, которые предоставляются пациентам бесплатно по назначению врача за счет госбюджета.

В октябре 2023 года Минздрав обновил клинические рекомендации для врачей по лечению, диагностике и профилактике COVID-19. Согласно документу, теперь против коронавирусной инфекции рекомендуется использовать 13 препаратов.