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13:28, 24 января 2024Россия

Российские психиатры возьмутся за трансгендеров

Российское общество психиатров начнет лечить трансгендеров

Фото: bbernard / Shutterstock / Fotodom

Российские психиатры возьмутся за трансгендеров и начнут их лечить. Специалисты представили новые клинические рекомендации по лечению расстройства половой идентификации (группа расстройств, характеризующаяся стойкой убежденностью пациента в своей принадлежности к другому полу), соответствующий документ был опубликован на сайте Российского общества психиатров.

Медики разъяснили, что в связи с новым законом, запрещающим смену пола без медицинских показаний, они разработали клинические рекомендации, которые призывают предоставлять только психотерапевтическую поддержку пациентам.

«Опубликован вариант клинических рекомендаций по оказанию медицинской помощи взрослым россиянам с диагнозом "расстройство половой идентификации"», — отмечается на сайте общества.

Ранее в Госдуме ответили на заявление США о деле международного движения ЛГБТ (запрещенная в России экстремистская организация).

Депутат Василий Пискарев тогда отметил, что россиянам чужды идеи о неограниченной гендерной самоидентификации.

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      Анна Щербакова
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