Российское общество психиатров начнет лечить трансгендеров

Российские психиатры возьмутся за трансгендеров и начнут их лечить. Специалисты представили новые клинические рекомендации по лечению расстройства половой идентификации (группа расстройств, характеризующаяся стойкой убежденностью пациента в своей принадлежности к другому полу), соответствующий документ был опубликован на сайте Российского общества психиатров.

Медики разъяснили, что в связи с новым законом, запрещающим смену пола без медицинских показаний, они разработали клинические рекомендации, которые призывают предоставлять только психотерапевтическую поддержку пациентам.

«Опубликован вариант клинических рекомендаций по оказанию медицинской помощи взрослым россиянам с диагнозом "расстройство половой идентификации"», — отмечается на сайте общества.

Ранее в Госдуме ответили на заявление США о деле международного движения ЛГБТ (запрещенная в России экстремистская организация).

Депутат Василий Пискарев тогда отметил, что россиянам чужды идеи о неограниченной гендерной самоидентификации.