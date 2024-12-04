Валуев отреагировал на заявление МОК о допуске россиян к турнирам

Николай Валуев: в заявлении МОК о допуске россиян до турниров нет конкретики

Депутат Госдумы, бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев отреагировал на заявление директора по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марка Адамса о допуске российских спортсменов до соревнований. Его слова приводит РИА Новости.

Экс-боксер добавил, что рассчитывать на послабления к критериям нейтрального статуса для россиян не приходится. «Это заявление ничего не стоит — ни объясняет, ни конкретизирует. Болтовня! Мы по замыслу должны привыкать к "нейтральному издевательству"», — заявил Валуев.

Депутат добавил, что МОК хотел бы смены гражданства российскими спортсменами. «От нас ждут лавинообразного нарастания этого процесса», — отметил Валуев.

Адамс сделал заявление 3 декабря. Он отметил, что МОК продолжит помогать отечественным атлетам выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе.