Бывший премьер России рассказал о посланном Путиным сигнале по Украине

Степашин: Путин поздравлением Трампа послал сигнал, договариваться надо с ним

Договариваться об урегулировании ситуации по Украине надо с 47-м президентом США Дональдом Трампом — Владимир Путин послал соответствующий сигнал, считает бывший премьер-министр России Сергей Степашин. Его цитирует ТАСС.

«С кем там [на Украине] подписывать-то [соглашение]? Там нет легитимной власти. Скорее всего, придется с Трампом договариваться, давайте говорить откровенно», — сказал Степашин.

По его мнению, сигналом российского президента стало его поздравление Трампа с победой на выборах в США. После вступления в должность Трамп прекратит поддерживать Киев, уверен Степашин.

Трамп одержал победу на выборах президента США, которые состоялись 5 ноября. Он обошел кандидата от Демпартии, действующего вице-президента Камалу Харрис. Итоговые результаты голосования на президентских выборах в США опубликуют 11 декабря.

После того как Трамп объявил о своей победе, он неоднократно заявлял о намерении урегулировать конфликт на Украине. Так, он сообщал, что намерен очень усердно работать над завершением конфликта. Как писал The Washington Post, Трамп также в ходе телефонного разговора рассказал Владимиру Путину о желании скорейшего разрешения военного противостояния Москвы и Киева. В декабре советники Трампа представили ему на рассмотрение три варианта урегулирования конфликта на Украине.