Израиль передал ХАМАС обновленный проект соглашения

Axios: Израиль передал движению ХАМАС обновленный проект соглашения

Израиль передал палестинскому движению ХАМАС обновленный проект соглашения. Он предусматривает освобождение части израильских заложников, а также прекращение огня в Газе, пишет портал Axios со ссылкой на двух чиновников.

«Израиль передал ХАМАС обновленный проект сделки, предусматривающий освобождение части из остающихся в руках ХАМАС ста заложников и начало прекращения огня в Газе», — отмечается в статье.

Как подчеркивается, новое предложение Израиля было согласовано на прошлой неделе в ходе встречи премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху, правительственных министров и глав силовых ведомств. Проект включает изменения с целью сделать возможными переговоры между сторонами. В частности, прекращение огня предлагается организовать на срок от 42 до 60 дней.

По словам источников издания, положения проекта сделки были доведены до сведения высокопоставленных сотрудников египетской разведки. Они передали их представителям ХАМАС в ходе переговоров в начале этой недели.

Ранее газета New York Times написала, что лидеры ХАМАС обсуждают возможные уступки Израилю. В частности, сохранение контроля израильских сил над Филадельфийским коридором.

27 ноября президент США Джо Байден заявил, что Штаты в ближайшие дни предпримут попытку достичь перемирия в секторе Газа и добиться освобождения заложников, удерживаемых движением ХАМАС. Ранее военно-политический кабинет Израиля утвердил соглашение о прекращении огня с Ливаном. Уточнялось, что мера вступит в силу 27 ноября в 10:00 утра — в 11:00 по Москве.