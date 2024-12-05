Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:17, 5 декабря 2024Мир

Израиль передал ХАМАС обновленный проект соглашения

Axios: Израиль передал движению ХАМАС обновленный проект соглашения
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Mahmoud Issa / Reuters

Израиль передал палестинскому движению ХАМАС обновленный проект соглашения. Он предусматривает освобождение части израильских заложников, а также прекращение огня в Газе, пишет портал Axios со ссылкой на двух чиновников.

«Израиль передал ХАМАС обновленный проект сделки, предусматривающий освобождение части из остающихся в руках ХАМАС ста заложников и начало прекращения огня в Газе», — отмечается в статье.

Как подчеркивается, новое предложение Израиля было согласовано на прошлой неделе в ходе встречи премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху, правительственных министров и глав силовых ведомств. Проект включает изменения с целью сделать возможными переговоры между сторонами. В частности, прекращение огня предлагается организовать на срок от 42 до 60 дней.

По словам источников издания, положения проекта сделки были доведены до сведения высокопоставленных сотрудников египетской разведки. Они передали их представителям ХАМАС в ходе переговоров в начале этой недели.

Ранее газета New York Times написала, что лидеры ХАМАС обсуждают возможные уступки Израилю. В частности, сохранение контроля израильских сил над Филадельфийским коридором.

27 ноября президент США Джо Байден заявил, что Штаты в ближайшие дни предпримут попытку достичь перемирия в секторе Газа и добиться освобождения заложников, удерживаемых движением ХАМАС. Ранее военно-политический кабинет Израиля утвердил соглашение о прекращении огня с Ливаном. Уточнялось, что мера вступит в силу 27 ноября в 10:00 утра — в 11:00 по Москве.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Кадыров заявил, что Бастрыкин и Колокольцев сидят «не на своих местах». Что возмутило главу Чечни?

      В Госдуме назвали анекдотом позицию Германии по отправке войск на Украину

      Пленный украинский офицер рассказал об опыте под командой сержанта

      В Ирландии изумились словам Блинкена о мобилизации на Украине

      Стоимость биткоина впервые в истории превысила 100 тысяч долларов

      Российский военный дважды уходил в самоволку и получил семь лет особого режима

      В Крыму назвали два условия для прочной основы мира на Украине

      От осквернившего мемориал в Курской области литовца отвернулись спонсоры

      США предостерегли Румынию от отказа от прозападного курса

      Россиянам рассказали о росте пенсий в 2025 году

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше