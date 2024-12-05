Названа причина опасной болезни британской королевы

Знакомые Камиллы, супруги британского короля Карла III, назвали причиной ее болезни усталость от высокой нагрузки. Об этом сообщает издание Daily Beast.
О том, что у британской королевы диагностировали легочную инфекцию, стало известно 5 ноября. В заявлении Букингемского дворца не уточнялось, чем именно она заболела. С тех пор Камилла пропустила ряд государственных встреч и благотворительных мероприятий, на которых по планам должна была присутствовать. Недавно она призналась, что у нее было воспаление легких.
Трое знакомых Камиллы, с которыми беседовал журналист Daily Beach, признались, что крайне обеспокоены ее здоровьем. Королеве 77 лет — в таком возрасте пневмония особенно опасна. Они считают, что в этом году из-за болезни мужа ей пришлось взять на себя слишком много работы. В результате она переутомилась и стала уязвима для инфекции.
Отправляться на другой край света, чтобы жать руки тысячам людей, пока у твоего мужа рак — это в 77 лет, честно говоря, чересчур. Камилла не жалуется, и, конечно, ей хочется поддержать мужа, но ее в принципе не следовало ставить в такое положение. И вот результат — пневмония. Надеюсь, он заставит дворцовых шишек сесть и подумать
По ее словам, она временами ощущает слабость и быстро устает. При этом дворец объявил о выздоровлении королевы еще 13 ноября.
Ранее стало известно, что Карлу III из-за рака пришлось сесть на диету. Сын Камиллы Том Паркер-Боулз рассказал, что из-за онкологического диагноза Карлу III пришлось ограничить употребление красного мяса.