Названа причина опасной болезни британской королевы

Причиной болезни британской королевы Камиллы была усталость от высокой нагрузки

Знакомые Камиллы, супруги британского короля Карла III, назвали причиной ее болезни усталость от высокой нагрузки. Об этом сообщает издание Daily Beast.

О том, что у британской королевы диагностировали легочную инфекцию, стало известно 5 ноября. В заявлении Букингемского дворца не уточнялось, чем именно она заболела. С тех пор Камилла пропустила ряд государственных встреч и благотворительных мероприятий, на которых по планам должна была присутствовать. Недавно она призналась, что у нее было воспаление легких.

Трое знакомых Камиллы, с которыми беседовал журналист Daily Beach, признались, что крайне обеспокоены ее здоровьем. Королеве 77 лет — в таком возрасте пневмония особенно опасна. Они считают, что в этом году из-за болезни мужа ей пришлось взять на себя слишком много работы. В результате она переутомилась и стала уязвима для инфекции.

Отправляться на другой край света, чтобы жать руки тысячам людей, пока у твоего мужа рак — это в 77 лет, честно говоря, чересчур. Камилла не жалуется, и, конечно, ей хочется поддержать мужа, но ее в принципе не следовало ставить в такое положение. И вот результат — пневмония. Надеюсь, он заставит дворцовых шишек сесть и подумать знакомый Камиллы

По ее словам, она временами ощущает слабость и быстро устает. При этом дворец объявил о выздоровлении королевы еще 13 ноября.

Ранее стало известно, что Карлу III из-за рака пришлось сесть на диету. Сын Камиллы Том Паркер-Боулз рассказал, что из-за онкологического диагноза Карлу III пришлось ограничить употребление красного мяса.