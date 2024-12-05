Озвучен новый прогноз о резком росте ключевой ставки Банка России

Аналитик Ващелюк: Банк России в декабре повысит ключевую ставку до 24-25 %

В условиях наблюдающихся в РФ значительных уровней роста цен, ожидается, что Банк России повысит в декабре ключевую ставку до 24-25 процентов годовых, считает старший аналитик УК «Первая» Наталья Ващелюк, с оценкой которой ознакомилась «Лента.ру».

«Недельная инфляция достигла 0,5 процента, что соответствует 27 процентам в пересчете на год (после верхнеуровневой коррекции на сезонность). По предварительным итогам ноября 2024 года цены выросли на 1,5 процента», — напомнила специалист. Она полагает, что на резкое повышение ставки регулятор пойдет несмотря на сообщения о возможном замедлении корпоративного кредитования в прошлом месяце.

Новый прогноз о возможном росте показателя до 25 процентов прозвучал на фоне вчерашнего комментария главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, допустившей повышение ставки в конце года с оговоркой, что решение еще не предопределено. Похожие оценки содержались и в резюме, озвученном Банком России по итогам предыдущего заседания совета директоров.

Ранее сценарий роста ключевой ставки с нынешнего 21 до 25 процентов назвали весьма вероятным с учетом высоких инфляционных ожиданий и ослабления курса рубля экономисты Альфа-банка.