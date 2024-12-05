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19:18, 5 декабря 2024Из жизни

Папа Римский пересел на электрический «папамобиль»

Папе Римскому Франциску подарили новый электрический «папамобиль» Mercedes-Benz
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Yara Nardi / Reuters

Глава Mercedes-Benz впервые передал Ватикану «папамобиль» на электрическом приводе. Об этом сообщает Vatican News.

4 декабря директор Mercedes-Benz Ола Келлениус лично подарил Папе Римскому Франциску новый автомобиль по случаю Юбилея 2025 года. При этом Mercedes-Benz уже на протяжении 100 лет делает для Ватикана «папамобиль». Первый такой автомобиль подарили Папе Пию XI в 1930 году.

Предыдущий «папамобиль» G-класса был оснащен бензиновым двигателем. Новая модель — электромобиль с полным приводом, разработанный специально для езды на низкой скорости в людных местах, в том числе по площади Святого Петра. Он экологичен — не производит никаких выбросов и абсолютно безопасен для окружающей среды. Кроме того, сиденье для папы вращается, а отделка сделана вручную. В нем также есть откидная крыша, чтобы защищать понтифика от непогоды в случае необходимости. Как и старые модели, новый электромобиль выполнен в белом цвете.

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Ранее сообщалось, что мужчину и женщину уволили с работы в банке Ватикана за то, что они нарушили запрет на браки между сотрудниками. Правило было введено, чтобы избежать репутационных рисков, связанных с непотизмом — предоставлением привилегий родственникам или друзьям.

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