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02:49, 5 декабря 2024Мир

При стрельбе в школе в Калифорнии пострадали двое учащихся

При стрельбе в школе США пострадали двое учащихся, стрелявший был нейтрализован
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Bastiaan Slabbers / Reuters

Двое учащихся были ранены в результате стрельбы в школе, расположенной в городе Палермо (штат Калифорния). Об этом сообщил офис шерифа округа Бьютт, пишет РИА Новости.

Как уточняется, подозреваемый был нейтрализован. О состоянии раненых школьников ничего не известно. Мотивы стрелявшего на текущий момент не раскрывается. Палермо находится примерно в 40 километрах к северу от Мэрисвилла и в 100 километрах к северу от Сакраменто.

В начале ноября стало известно, что в американском штате Алабама при стрельбе в кампусе университета Таскиги пострадали в общей сложности 16 человек. В больницы были доставлены 12 пострадавших, еще четверо получили неогнестрельные ранения.

В июле в США вечеринка завершилась массовой стрельбой с жертвами и ранеными. По данным полиции, на вечеринке присутствовали около 100-150 человек. Около двух часов ночи там началась стрельба, жертвами стали три человека.

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