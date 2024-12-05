Стало известно о новых проблемах со здоровьем у Николая Дроздова

Телеведущий Николай Дроздов пожаловался врачам на сильную слабость

87-летний советский и российский телеведущий Николай Дроздов не может вернуться к работе из-за высокой утомляемости. О новых проблемах со здоровьем у ведущего стало известно Shot.

Сообщается, что недавно Дроздов обратился в больницу и пожаловался врачам на сильную слабость. Большую часть времени телеведущий проводит в постели и не может выполнять свою работу.

По данным Shot, Дроздов прошел курс гормонотерапии по назначению врачей. Медики посоветовали телеведущему больше отдыхать и посетить специалистов для осмотра в начале следующего года.

Ранее в сети появилась информация, что Дроздову диагностировали глаукому — заболевание глаз, приводящее к слепоте. Отмечалось, что ведущий обратился к врачам с жалобами на резкое ухудшение зрения. Однако позднее его друг, художник Константин Мирошник опроверг данные о проблемах со зрением у Дроздова.

В октябре 2023 года СМИ сообщили о том, что у телеведущего обнаружили рак. Утверждалось, что у Дроздова нашли злокачественное образование в предстательной железе. Позднее сам ведущий опроверг слухи об онкологическом заболевании.