Стало известно об интересе ПСЖ еще к одному российскому футболисту

«Рейтинг Букмекеров»: ПСЖ готов приобрести футболиста «Краснодара» Сперцяна

Руководство французского ПСЖ заинтересовалось полузащитником «Краснодара» Эдуардом Сперцяном. Об этом сообщает «Рейтинг Букмекеров».

По информации источника, парижане готовы приобрести футболиста за 20 миллионов евро. Отмечается, что владелец российского клуба Сергей Галицкий не хочет продавать воспитанника и капитана команды в зимнее трансферное окно.

24-летний Сперцян — воспитанник «Краснодара». За основную команду он выступает с 2018 года. Трансферная стоимость хавбека, по данным портала Transfermarkt, составляет 20 миллионов евро.

14 июня вратарь «Краснодара» и сборной России Матвей Сафонов перешел в ПСЖ. Сумма сделки составила 20 миллионов евро. Таким образом, трансфер Сафонова в ПСЖ стал рекордным для чемпионата Франции — ранее ни один клуб не платил столько за вратаря.