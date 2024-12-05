Загитова показала видео в платье с откровенным декольте

Российская фигуристка Алина Загитова выложила новое видео в TikTok.

В ролике спортсменка танцевала в платье стального цвета с откровенным декольте. В видео играла песня «Секси-фрау» певицы Бьянки.

Ранее пользователи сети раскритиковали Загитову из-за накачанных губ. После этого фигуристка призналась в том, что сделала процедуру.

Загитова — единственная в истории России одиночница, которая завоевала все титулы в мировом фигурном катании. Она стала олимпийской чемпионкой 2018 года, чемпионкой мира и Европы, а также победительницей финала Гран-при. В 2019 году фигуристка приостановила карьеру, сосредоточившись на работе телеведущей.