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10:09, 3 декабря 2024Спорт

Загитова призналась в увеличении губ

Фигуристка Алина Загитова призналась, что увеличила губы
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Кадр: proПУСК / YouTube

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова в интервью YouTube-каналу proПУСК призналась в увеличении губ.

«Кстати, я никогда об этом не говорила — вот сейчас я сделала губы, дорогие друзья», — заявила Загитова. В августе спортсменка объясняла увеличение губ установкой брекетов.

Ранее пользователи сети раскритиковали Загитову из-за накачанных губ. Косметолог Елена Щукарева отметила, что процедуру фигуристке выполнили некачественно.

Загитова — единственная в истории России одиночница, которая завоевала все титулы в мировом фигурном катании. Она стала олимпийской чемпионкой 2018 года, чемпионкой мира и Европы, а также победительницей финала Гран-при. В 2019 году фигуристка приостановила карьеру, сосредоточившись на работе телеведущей.

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