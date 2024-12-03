Загитова призналась в увеличении губ

Фигуристка Алина Загитова призналась, что увеличила губы

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова в интервью YouTube-каналу proПУСК призналась в увеличении губ.

«Кстати, я никогда об этом не говорила — вот сейчас я сделала губы, дорогие друзья», — заявила Загитова. В августе спортсменка объясняла увеличение губ установкой брекетов.

Ранее пользователи сети раскритиковали Загитову из-за накачанных губ. Косметолог Елена Щукарева отметила, что процедуру фигуристке выполнили некачественно.

Загитова — единственная в истории России одиночница, которая завоевала все титулы в мировом фигурном катании. Она стала олимпийской чемпионкой 2018 года, чемпионкой мира и Европы, а также победительницей финала Гран-при. В 2019 году фигуристка приостановила карьеру, сосредоточившись на работе телеведущей.