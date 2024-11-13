Косметолог назвала ошибку Загитовой при увеличении губ

Косметолог Щукарева: работа по увеличению губ Загитовой выполнена некачественно

Косметолог Елена Щукарева назвала ошибку российской фигуристки Алины Загитовой при увеличении губ. Ее слова приводит Sport24.

Щукарева заявила, что в данный момент идет тенденция на естественность, а спортсменке увеличили губы по всей длине, что делает работу заметной. «На мой взгляд, работа выполнена не очень качественно. Но повторюсь, все зависит от запроса фигуристки», — подчеркнула она.

Ранее пользователи сети раскритиковали Загитову из-за накачанных губ. Они посчитали, что 22-летней спортсменке слишком рано менять что-то в своей внешности.

Загитова — единственная в истории России одиночница, которая завоевала все титулы в мировом фигурном катании. Она стала олимпийской чемпионкой 2018 года, чемпионкой мира и Европы, а также победительницей финала Гран-при. В 2019 году фигуристка приостановила карьеру, сосредоточившись на работе телеведущей.