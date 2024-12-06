НАСА и SpaceX в очередной раз перенесли отстыковку Dragon от МКС

НАСА и SpaceX перенесли с 6 на 12 декабря отстыковку корабля Dragon от МКС

НАСА и компания SpaceX перенесли с 6 на 12 декабря отстыковку грузового корабля Dragon от Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает американское космическое агентство.

Перенос возвращения корабля на Землю связан с неблагоприятными погодными условиями в районе приводнения корабля у побережья Флориды.

Ранее НАСА и SpaceX сообщили, что перенесли с 5 на 6 декабря отстыковку грузового корабля Dragon от МКС.

В октябре пилотируемый космический корабль Crew Dragon американской компании SpaceX с российским космонавтом Александром Гребенкиным (и американцами Мэттью Домиником, Майклом Барраттом и Джанетт Эппс) на борту вернулся на Землю.