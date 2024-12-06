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09:38, 6 декабря 2024Наука и техника

НАСА и SpaceX в очередной раз перенесли отстыковку Dragon от МКС

НАСА и SpaceX перенесли с 6 на 12 декабря отстыковку корабля Dragon от МКС
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: NASA

НАСА и компания SpaceX перенесли с 6 на 12 декабря отстыковку грузового корабля Dragon от Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает американское космическое агентство.

Перенос возвращения корабля на Землю связан с неблагоприятными погодными условиями в районе приводнения корабля у побережья Флориды.

Ранее НАСА и SpaceX сообщили, что перенесли с 5 на 6 декабря отстыковку грузового корабля Dragon от МКС.

В октябре пилотируемый космический корабль Crew Dragon американской компании SpaceX с российским космонавтом Александром Гребенкиным (и американцами Мэттью Домиником, Майклом Барраттом и Джанетт Эппс) на борту вернулся на Землю.

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