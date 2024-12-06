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13:17, 6 декабря 2024Мир

«В Европе настали темные времена». Как Запад отреагировал на заявления Лаврова?

Глава МИД Норвегии призвал обеспечить победу Киева после речи Лаврова на ОБСЕ
Алина Гончарова
Алина Гончарова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Reuters

Запад обязан обеспечить победу Украины в конфликте, заявил глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде. Так он отреагировал на слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова на заседании Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Норвежский дипломат констатировал, что в Европе настали темные времена. «Мир выглядит совсем не так, как мы надеялись в 1990 или 1995 годах», — сказал он. Он также выступил с критикой заявлений российского министра. Эйде выразил мнение, что слова Лаврова прозвучали будто «из параллельной вселенной». Глава МИД Норвегии, помимо прочего, обвинил Москву в неуважении территориальной целостности других стран и добавил, что «никто никого не обманет».

Украина должна победить и победит. Многие страны поддерживают Украину в ее героической борьбе не только за собственную независимость, но и за принципы, которые мы все разделяем

Эспен Барт Эйдеглава МИД Норвегии

Лавров заявил, что у Москвы нет надежд на западные организации

Глава МИД РФ, в свою очередь, подчеркивал, что все инициативы, выдвигаемые российскими партнерами с добрыми намерениями, обязаны брать во внимание проблему обеспечения интересов в сфере безопасности каждой страны и вопрос уважения прав человека.

Фото: Florion Goga / Reuters

Лавров отметил, что в этом вопросе у Москвы нет надежд на западные организации. По этой причине Россия говорит о необходимости укрепить безопасность на евразийском континенте, указал дипломат. Он также заявил о бесполезности ОБСЕ.

Не осталось ни одной сферы, где ОБСЕ могла бы сыграть хоть какую-то мало-мальски полезную роль в поиске ответов на прямые вопросы в рамках своего круга ведения

Сергей Лавровглава МИД России

Лавров отметил, что в реальной политике в рамках ОБСЕ не остается места ни сотрудничеству, ни безопасности. ОБСЕ — жертва курса на подчинение Европы США с помощью евроатлантических концепций безопасности. Министр заключил, что принципы суверенного равенства государств, взаимоуважительного диалога, которым пришел конец в ОБСЕ, воплощаются в рамках ШОС, СНГ, ЕАЭС и ОДКБ. Будущее, по мнению дипломата, за общеевразийской архитектурой.

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В России задали вопрос захотевшему добиться победы Украины Эйде

Член Совфеда Алексей Пушков поинтересовался, за счет чего норвежский дипломат хочет достичь этого результата. Он также спросил, почему Украина может выиграть в конфликте, если для всех очевидно, что она уже проигрывает.

«Соотношение сил явно не в ее (Украины) пользу. Но так далеко мысль министра не идет. Такие политики, а ими полна Европа, привыкли мыслить только лозунгами — дальше программа, заложенная в их мозгу, сбивается», — порассуждал сенатор.

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