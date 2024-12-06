Глава МИД Норвегии призвал обеспечить победу Киева после речи Лаврова на ОБСЕ

Запад обязан обеспечить победу Украины в конфликте, заявил глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде. Так он отреагировал на слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова на заседании Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Норвежский дипломат констатировал, что в Европе настали темные времена. «Мир выглядит совсем не так, как мы надеялись в 1990 или 1995 годах», — сказал он. Он также выступил с критикой заявлений российского министра. Эйде выразил мнение, что слова Лаврова прозвучали будто «из параллельной вселенной». Глава МИД Норвегии, помимо прочего, обвинил Москву в неуважении территориальной целостности других стран и добавил, что «никто никого не обманет».

Украина должна победить и победит. Многие страны поддерживают Украину в ее героической борьбе не только за собственную независимость, но и за принципы, которые мы все разделяем Эспен Барт Эйде глава МИД Норвегии

Лавров заявил, что у Москвы нет надежд на западные организации

Глава МИД РФ, в свою очередь, подчеркивал, что все инициативы, выдвигаемые российскими партнерами с добрыми намерениями, обязаны брать во внимание проблему обеспечения интересов в сфере безопасности каждой страны и вопрос уважения прав человека.

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Лавров отметил, что в этом вопросе у Москвы нет надежд на западные организации. По этой причине Россия говорит о необходимости укрепить безопасность на евразийском континенте, указал дипломат. Он также заявил о бесполезности ОБСЕ.

Не осталось ни одной сферы, где ОБСЕ могла бы сыграть хоть какую-то мало-мальски полезную роль в поиске ответов на прямые вопросы в рамках своего круга ведения Сергей Лавров глава МИД России

Лавров отметил, что в реальной политике в рамках ОБСЕ не остается места ни сотрудничеству, ни безопасности. ОБСЕ — жертва курса на подчинение Европы США с помощью евроатлантических концепций безопасности. Министр заключил, что принципы суверенного равенства государств, взаимоуважительного диалога, которым пришел конец в ОБСЕ, воплощаются в рамках ШОС, СНГ, ЕАЭС и ОДКБ. Будущее, по мнению дипломата, за общеевразийской архитектурой.

В России задали вопрос захотевшему добиться победы Украины Эйде

Член Совфеда Алексей Пушков поинтересовался, за счет чего норвежский дипломат хочет достичь этого результата. Он также спросил, почему Украина может выиграть в конфликте, если для всех очевидно, что она уже проигрывает.

«Соотношение сил явно не в ее (Украины) пользу. Но так далеко мысль министра не идет. Такие политики, а ими полна Европа, привыкли мыслить только лозунгами — дальше программа, заложенная в их мозгу, сбивается», — порассуждал сенатор.