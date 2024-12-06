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19:16, 6 декабря 2024Мир

В МИД назвали главную задачу нового посла России в США

Рябков: главная задача нового посла России в США — восстановление диалога
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Главной задачей нового посла России в США должно стать восстановление диалога между странами. Об этом заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков в интервью «Комсомольской правде».

«На данный момент новый посол еще не назначен Указом президента, поэтому преждевременно говорить, какие конкретно указания ему будут даны. Но говоря в общем, задачей номер один, учитывая приход к власти новой американской администрации, точно должно стать восстановление хотя бы минимального диалога между странами, который, по вине Вашингтона, был практически сведен к нулю», — отметил он.

Кроме того, Рябков отметил, что будет необходима терпеливая и настойчивая работа с трампистами в Конгрессе США, а также с экспертными кругами. Дипломат добавил, что многие из них совсем недавно пришли в политику и «не так зашорены, как давно прописавшиеся во власти американские политики».

24 ноября издание «Коммерсантъ» со ссылкой на три осведомленных источника сообщило, что новым послом России в США, вероятнее всего, станет директор департамента Северной Америки МИД Александр Дарчиев. Ранее он занимал пост российского посла в Канаде.

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