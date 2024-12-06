В МИД России предупредили о противоречиях Трампа с Россией

Рябков: Трамп и его окружение посылают противоречивые сигналы

Избранный президент США Дональд Трамп и его окружение посылают противоречивые сигналы, многие из которых не стыкуются с российскими национальными интересами. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков в интервью KP.RU.

«Сам Дональд Трамп и его окружение, нападая на нынешнюю администрацию, посылают противоречивые сигналы, придерживаясь принципов "Америка прежде всего" и "мир через силу", которые не стыкуются с нашими национальными интересами», — рассказал дипломат.

Рябков также подчеркнул, что не стоит переоценивать потенциал будущей администрации Трампа в улучшении отношений с Москвой. По его словам, среди американских политиков большая часть воспринимает Россию как угрозу, вне зависимости от партийной принадлежности.

Ранее Рябков заявил, что Россия вынужденно ищет уязвимые места в обороне Запада по которым она готова «надавить». Он также призвал обратить внимание на высказывания президента России Владимира Путина, указав, что он уже обозначил позицию Москвы по вопросу эскалации конфликта на Украине со стороны Запада и соответствующих ответных мер.