В США оценили новую китайскую ракету

ArsTechnica: новая ракета Long March 12 обеспечит Китаю путь к Луне

Новая ракета Long March 12, впервые запущенная с парой экспериментальных спутников в последние выходные с космодрома Вэньчан, обеспечит Китаю путь к Луне. С такой оценкой выступил обозреватель американского издания ArsTechnica Стивен Кларк.

Автор напоминает, что одноразовый двухступенчатый носитель грузоподъемностью 12 тонн на низкую околоземную орбиту оснащен четырьмя двигателями YF-100K. Эти же силовые агрегаты используются в перспективной ракете Long March 10, которую планируется использовать для полетов на Луну.

По словам Кларка, носитель Long March 12 получит многоразовую конфигурацию и будет использоваться для запуска систем спутникового интернета.

В июне издание SpaceNews сообщило, что Китай провел успешные статические огневые испытания прототипа первой ступени сверхтяжелой ракеты Long March 10, оснащенной тремя двигателями YF-100K, работающими на топливной паре керосин — жидкий кислород.

В июле 2023-го на IX Китайском коммерческом аэрокосмическом форуме в городе Ухань заместитель главного инженера программы пилотируемых космических полетов страны Чжан Хайлянь заявил, что до конца десятилетия Китай готовится отправить на Луну двух человек.