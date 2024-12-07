Бывшая первая ракетка мира прокомментировала положительный допинг‑тест

Теннисистка Ига Швентек о положительном допинг‑тесте: у меня текли слезы

Бывшая первая ракетка мира Ига Швентек прокомментировала то, что сдала положительный допинг‑тест. Ее слова приводит onet.pl со ссылкой на TVN24.

«Я была не в состоянии дочитать письмо до конца, потому что у меня уже текли слезы», — заявила спортсменка. Теннисистка добавила, что с ней находились ее менеджеры, которые помогли справиться с ситуацией, так как сама она находилась в шоке.

В августе 2024-го проба Швентек во внесоревновательный период дала положительный результат на триметазидин. В результате расследования было вынесено решение об отсутствии существенной вины или халатности, так как спортсменка непреднамеренно употребила загрязненный препарат (мелатонин). Швентек была отстранена на один месяц с 12 сентября 2024 года и фактически отбыла наказание.

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о допинге у экс-первой ракетки мира Иги Швентек и вспомнил о деле российской фигуристки Камилы Валиевой. Он заявил, что у польской теннисистки была правильная защита и доводы были признаны убедительными.