Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Амур
2:5
Завершен
Динамо Мн
Фонбет Чемпионат КХЛ
Салават Юлаев
3:1
Завершен
Сибирь
Фонбет Чемпионат КХЛ
Северсталь
5:3
Завершен
Барыс
Фонбет Чемпионат КХЛ
Торпедо
1:2
Завершен
ЦСКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
Витязь
3:5
Завершен
Ак Барс
Фонбет Чемпионат КХЛ
Нью-Йорк Рейнджерс
Сегодня
03:30 (Мск)
Питтсбург Пингвинз
НХЛ — регулярный чемпионат
00:32, 7 декабря 2024Спорт

Бывшая первая ракетка мира прокомментировала положительный допинг‑тест

Теннисистка Ига Швентек о положительном допинг‑тесте: у меня текли слезы
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Susan Mullane / USA Today Sports / Reuters

Бывшая первая ракетка мира Ига Швентек прокомментировала то, что сдала положительный допинг‑тест. Ее слова приводит onet.pl со ссылкой на TVN24.

«Я была не в состоянии дочитать письмо до конца, потому что у меня уже текли слезы», — заявила спортсменка. Теннисистка добавила, что с ней находились ее менеджеры, которые помогли справиться с ситуацией, так как сама она находилась в шоке.

В августе 2024-го проба Швентек во внесоревновательный период дала положительный результат на триметазидин. В результате расследования было вынесено решение об отсутствии существенной вины или халатности, так как спортсменка непреднамеренно употребила загрязненный препарат (мелатонин). Швентек была отстранена на один месяц с 12 сентября 2024 года и фактически отбыла наказание.

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о допинге у экс-первой ракетки мира Иги Швентек и вспомнил о деле российской фигуристки Камилы Валиевой. Он заявил, что у польской теннисистки была правильная защита и доводы были признаны убедительными.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Раскрыто возможное требование Трампа к России в обмен на мир с Украиной

      Появились подробности поножовщины в краснодарской школе

      Мигрантам установили единые цены на экзамены

      В России ликвидировали «Международную лигу трезвости и здоровья»

      Ковальчук обвинил «Википедию» во лжи

      Бывшая первая ракетка мира прокомментировала положительный допинг‑тест

      На Украине назвали цель поездки главы офиса Зеленского в США

      Число просмотров интервью Лаврова Карлсону превысило пять миллионов

      Производитель обуви Ralf Ringer стал банкротом

      В России потребовали ограничить доступ к фильму «Руки вверх!»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше