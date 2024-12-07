Гретцки начнет сопровождать Овечкина за четыре шайбы до рекорда по числу голов в НХЛ

Гретцки начнет сопровождать Овечкина за четыре шайбы до его рекорда

Комиссионер Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Гэри Беттмэн рассказал о том, что вместе с Уэйном Гретцки будет сопровождать форварда «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина. Об этом сообщает «Чемпионат».

Функционер и бывший хоккеист появятся в окружении россиянина с того момента, как он достигнет отметки в 890 заброшенных шайб в НХЛ. До рекорда Гретцки по голам в регулярных чемпионатах будет оставаться четыре шайбы.

Ранее Гретцки высказался о погоне за его рекордом. «Надеюсь, я буду первым, кто пожмет ему руку, когда он побьет рекорд», — заявил канадец.

Овечкин с 19 ноября восстанавливается после перелома ноги. До рекорда Гретцки ему остается 26 шайб.