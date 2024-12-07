Казахстанская боксерша Аида Сатыбалдинова назвала Россию «Рашкой»

Казахстанская боксерша Аида Сатыбалдинова в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) высказалась о перспективе получения российского гражданства.

«Мое личное мнение: Рашка — это не страна, где нужно стремиться получить паспорт», — заявила спортсменка. Так она отреагировала на видео, на котором, по словам автора ролика, силовики уговаривают трудовых мигрантов подписать контракт с Минобороны России.

В октябре Сатыбалдинова, проживающая в США, сообщила в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) о желании пополнить ряды Национальной гвардии страны. Она сдала тест для проверки профессиональной пригодности к службе в вооруженных силах.

6 декабря олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Дарья Варфоломеев заявила о гордости от переезда из России в Германию. Спортсменка подчеркнула, что это было самое трудное решение в ее жизни, но и самое важное.