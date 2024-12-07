Прилетевшей в Париж без билета россиянке озвучили приговор

Прилетевшей в Париж без билета россиянке Светлане Дали запретили путешествовать

Россиянке Светлане Дали, прилетевшей в Париж из Нью-Йорка без билета, озвучили приговор. Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что нарушительницу отпустили из зала суда в Бруклине, однако ей запретили посещать аэропорты и путешествовать. Кроме того, женщине нужно сдать проездные документы, после чего ей нельзя будет покинуть территорию, где ей предъявили обвинения.

Также Дали указали соблюдать комендантский час, проходить обследования и психическое лечение во время рассмотрения ее дела. Всего ей назначили более десяти различных требований. При этом решения об уплате залога для выхода на свободу суд не принял.

57-летняя Светлана Дали проникла в самолет Delta Air Lines без билета и долетела из Нью-Йорка до Парижа, скрываясь в туалетах. В аэропорту Франции женщину поймали, на обратном рейсе в США она умоляла не возвращать ее туда и предоставить убежище.