Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:53, 8 декабря 2024Россия

Минобороны России сообщило об ударе бомбами по ВСУ в Курской области

Минобороны России: по позициям ВСУ в Курской области нанесен удар бомбами
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Самолеты Су-34 нанесли удар планирующими бомбами по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом со ссылкой на Минобороны России сообщает «Интерфакс».

«Удар наносился по разведанным целям авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции», — заявили в военном ведомстве.

В результате удара были уничтожены техника и личный состав ВСУ.

Ранее Минобороны России сообщило, что российские средства противовоздушной обороны сбили в общей сложности пять украинских беспилотников, пролетавших в небе над территорией Белгородской области и акваторией Черного моря.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Асад покинул Сирию и сложил президентские полномочия, подтвердил МИД России. Что там сказали о российских базах?

      Израильская армия заняла буферную зону на границе с Сирией

      Во Франции поддержали планы Трампа не вмешиваться в дела Сирии

      Мощное землетрясение произошло рядом с российским регионом

      ЦАХАЛ взял под свой контроль гору Хермон в Сирии

      Минобороны России сообщило об ударе бомбами по ВСУ в Курской области

      МИД Украины отреагировал на захват террористами власти в Сирии

      Опубликованы кадры разграбленного дворца Асада

      С организаторов подземной экскурсии по коллектору Москвы потребовали миллионы рублей

      Хинштейн посетил место обстрелов в Курской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше