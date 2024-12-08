Минобороны России сообщило об ударе бомбами по ВСУ в Курской области

Минобороны России: по позициям ВСУ в Курской области нанесен удар бомбами

Самолеты Су-34 нанесли удар планирующими бомбами по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом со ссылкой на Минобороны России сообщает «Интерфакс».

«Удар наносился по разведанным целям авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции», — заявили в военном ведомстве.

В результате удара были уничтожены техника и личный состав ВСУ.

Ранее Минобороны России сообщило, что российские средства противовоздушной обороны сбили в общей сложности пять украинских беспилотников, пролетавших в небе над территорией Белгородской области и акваторией Черного моря.