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12:50, 8 декабря 2024Мир

В России оценили будущее отношений с Сирией после свержения Асада

Депутат Чепа о будущем отношений РФ и Сирии: надо смотреть по ситуации
Алена Шевченко
Алена Шевченко (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа оценил будущее отношений России и Сирии после свержения сирийского президента Башара Асада. В разговоре с «Лентой.ру» депутат отметил, что Москва будет ориентироваться, исходя из контекста.

«Надо смотреть по ситуации», — заявил Чепа.

Ранее захватившие сирийское гостелевидение боевики заявили о свержении Асада. Они добавили, что контролируют Дамаск, и призвали своих сторонников не устраивать погромы.

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Утром 8 декабря агентство Reuters со ссылкой на двух высокопоставленных офицеров сирийской армии заявило, что Асад сел в самолет и вылетел из Дамаска в неизвестном направлении.

Позднее стало известно, что самолет Ил-76 сирийской авиакомпании Syrian Air, на борту которого, предположительно, находился сирийский президент, исчез с радаров менее чем через час полета. Самолет появился на радарах в районе Дамаска около 05:00 по московскому времени и перестал отслеживаться спустя 40 минут полета. В последний раз его заметили недалеко от города Хомс — тогда борт находился на высоте 495 метров над уровнем моря. С тех пор информации о местонахождении воздушного судна нет.

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