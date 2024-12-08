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01:20, 8 декабря 2024Мир

Посольство Ирана в Сирии прокомментировало слухи о прекращении работы

Посольство Ирана в Сирии опровергло сообщения о прекращении работы
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press

Сообщения о прекращении работы посольства Ирана в Сирии не соответствует действительности. Слухи опроверг посол Хосейн Акбари, его слова приводит агентство Jamaran.

«Ходили слухи что посольство закрыто. Наши сотрудники до сих пор на месте, посольство работает», — сообщил Акбари.

Он отметил, что 7 декабря было проведено минимум четыре официальных встречи. Также сотрудники посольства отвечают на поступающие звонки, подчеркнул дипломат.

Ранее в канцелярии президента Сирии Башара Асада сообщили, что политик находится в своей стране и не покидал ее с какими-либо тайными визитами. Также в канцелярии заявили, что некоторые зарубежные СМИ распространяют слухи об отъезде Асада из Дамаска или кратких визитах в ту или иную страну.

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